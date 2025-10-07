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Артхаус в невротике

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Будешь смотреть экспериментальные короткие метры молодых режиссеров, снятые в последние несколько лет. В программе шесть работ, шесть фрагментов исследования границ кино: Синдром Стендаля, Placement, The Darker IT gets, Метаморфозы стыда, The Code, Зебра. После каждого фильма — небольшое обсуждение с режиссером и зрителями, а в финале — общий дискурс о том, что такое артхаус сегодня, как работает абстрактный визуальный язык и возможно ли его «понимание» в привычном смысле. Модератор беседы — Таиса Дельская, проводит медиации в музее Гараж и его архиве. Вход по донату.

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