Тебя ждут на незабываемой вечеринке, посвященной милым дамам. Горячие танцы, разрывные сеты, лучшие люди — все, как ты любишь! За настроение отвечают: - Fortawii - Avali - Sander Zhukov - Valeri (b-day) Не забудь забронировать стол и получить бокал игристого по кодовому слову «Prosecco time». FC/DC