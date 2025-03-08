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Тебя ждут на незабываемой вечеринке, посвященной милым дамам. Горячие танцы, разрывные сеты, лучшие люди — все, как ты любишь! За настроение отвечают: - Fortawii - Avali - Sander Zhukov - Valeri (b-day) Не забудь забронировать стол и получить бокал игристого по кодовому слову «Prosecco time». FC/DC
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