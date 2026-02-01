Сольный стендап-концерт Артёма Винокура. Артём Винокур — стендап комик, резидент «StandUp ТНТ», победитель «Открытого Микрофона» на ТНТ, участник проектов Labelcom и Outside Stand Up. Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуется приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.