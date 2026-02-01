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Артём Винокур
Ленинградский просп., 15, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 3150₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный стендап-концерт Артёма Винокура. Артём Винокур — стендап комик, резидент «StandUp ТНТ», победитель «Открытого Микрофона» на ТНТ, участник проектов Labelcom и Outside Stand Up. Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуется приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.
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