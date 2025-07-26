Живая запись подкаста «В мире учёных». Наблюдая за таянием ледников, поведением микробов и следами пластика, исследователи читают окружающий мир, как открытую книгу, и могут сделать выводы о том, какое будущее ждёт нашу Землю. На встрече поговоришь о том, как сегодня устроен научный экотуризм, почему наука из лаборатории уходит в палатку и рюкзак, и можно ли превратить экспедиции в дело жизни. Лектор: Артем Акшинцев — академический эколог, популяризатор и бывший научный сотрудник Института водных проблем РАН, победитель международного проекта «Science Slam Moscow». Является руководителем первого научно-популярного экспедиционного клуба «Russian Travel Geek», который организует экспедиции в разные уголки земного шара: Камчатка, Шпицберген, Исландия, Малайзия, Танзания, Забайкалье, Эфиопия и другие.