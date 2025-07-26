ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Артём Акшинцев «От Камчатки до Эфиопии: что расскажут экспедиции о будущем планеты»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Живая запись подкаста «В мире учёных». Наблюдая за таянием ледников, поведением микробов и следами пластика, исследователи читают окружающий мир, как открытую книгу, и могут сделать выводы о том, какое будущее ждёт нашу Землю. На встрече поговоришь о том, как сегодня устроен научный экотуризм, почему наука из лаборатории уходит в палатку и рюкзак, и можно ли превратить экспедиции в дело жизни. Лектор: Артем Акшинцев — академический эколог, популяризатор и бывший научный сотрудник Института водных проблем РАН, победитель международного проекта «Science Slam Moscow». Является руководителем первого научно-популярного экспедиционного клуба «Russian Travel Geek», который организует экспедиции в разные уголки земного шара: Камчатка, Шпицберген, Исландия, Малайзия, Танзания, Забайкалье, Эфиопия и другие.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста