На этой неделе роскошь Savoy встречает утончённость Dior. Фэшн-эксперт Екатерина Свирина расскажет о наследии Кристиана Диора: одноимённом модном доме и коллекциях, изменивших представление женщин о стиле. Dior — синоним женственности и элегантности. Так было с момента основания модного дома. Он подарил женщинам не просто жакет Bar и пышную, как у принцесс юбку, он подарил красоту, возможность нравится себе и мужчинам. Его называли «булавочным тираном», ругали за то, что закрыл женщинам колени и за то, что огромное количество ткани уходило на платья. Но, несмотря на это, им восхищались, у него одевались и все с нетерпением ждали выхода его новой коллекции. Именно он создал образ идеальной женщины, который будет популярен все 1950-ые. Из-за него и его легендарного New Look сама Шанель вернулась в модную индустрию, Диор открыл миру молодого Yves Saint Laurent и ввел моду на необычных манекенщиц: его музой была русско-казахская модель Алла Ильчун. На лекции обсудят: - влияние матери и воспоминаний из детства на работы Диора - почему в коллекциях мастера так много цветов - почему розовый и серый его любимые цвета - какие силуэты кроме New Look предложил Диор. Ты узнаешь про клиентов Диора, поймем почему именно YSL стал его преемником, поговорят про всех дизайнеров, кто работает в Dior после Диор. Лекция пройдёт в сопровождении авторского меню от бренд-шефа Фредерика Калмелса. Французская изысканность и атмосфера ресторана Savoy станут идеальным фоном для утреннего погружения в историю высокой моды. О лекторе: Екатерина Свирина окончила Лондонский колледж моды. Профессиональный опыт Екатерины включает работу фэшн продюсером и управляющим фэшн редактором в журнале Cosmopolitan, консультантом по развитию брендов, лектором ведущих ВУЗов по «модной» тематике.