Дамы эпохи модерна знали толк в красоте и в том, как за ней ухаживать. Это будет арт-завтрак с историком моды, где ты сможешь узнать, как в ту эпоху дамы следили за собой. Узнаешь, как и чем умывались, причёсывались, пользовались ли декоративной косметикой, сколько нужно было туалетных столиков, из чего делались туалетные наборы, как выглядел маникюр, какие бьюти-гаджеты уже существовали в то время, была ли депиляция... и много других маленьких дамских секретов. О лекторе: Марьяна Скуратовская — историк и исследователь моды, экскурсовод и лектор Музея русского импрессионизма, член Союза писателей России, автор книг и курсов по истории костюма. Угощения и напитки включены в стоимость.