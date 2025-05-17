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Арт-завтрак с Екатериной Горпинко «Стиль муз Серебряного века»

Зойка
Б. Патриарший пер., 8с1

Начало:

Завершение:

6500₽
Возраст 12+
Выставки
Еда

Про событие

Каковы модные правила Лили Брик? Что представлял собой идеал роковой, «демонической» женщины Серебряного века? И при чём тут браслеты на ногах? «Зойка» всей своей литературной душой задаётся различными вопросами и обратилась за ответами к интеллектуальному пространству «Своё Поле». Вместе они задумали арт-завтрак, который проведут в главной гостиной Патриарших 17 мая в 11:00. За бокалом игристого Tete de Cheval, тартинами с мятым авокадо и русскими блинами с тремя видами икры вы будете говорить о стиле муз Серебряного века. Лекцию проведёт аспирант филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, сотрудник музея «Булгаковский дом», экскурсовод и лектор Екатерина Горпинко. Она не только поможет разобраться в магии великих женщин, но и продемонстрирует редкие антикварные предметы дамского туалета начала ХХ века из собственной коллекции. Время, проведённое в приятной компании, и новые знания — не единственные достоинства арт-завтрака: издательство «Альпина» преподнесёт всем гостям в подарок книгу Екатерины Горпинко «Стихи и вещи». Количество мест ограничено. Предварительная бронь обязательна.

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