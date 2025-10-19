Путешествие, где ты узнаешь больше об одном из самых популярных напитков и увидишь всё многообразие архитектурных стилей. На встрече Максим Лучинин расскажет о самых разных аспектах, в которых архитектура и культура Востока повлияла на облик Москвы: — как турецкая архитектура «пленила» Российскую империю во времена Екатерины II — в каких московских особняках скрываются «мавританские» комнаты — какая постройка средневековой Москвы перекликается с восточным караван-сараем Не менее увлекательной будет и беседа с Полиной Трояновской. С ней ты: — посмотришь на самое начало мировой кофейной истории и поговоришь про восточные кофейные традиции, отношение к кофе в Турции, Иране и других странах — обсудишь место кофе в жизни и взаимоотношение кофе и специй — узнаешь про восточный вклад в русскую кофейную традицию и даже в язык А ещё здесь проведут небольшую дегустацию, где приблизятся к классическому определению «кофе должен быть чёрным, как ночь и горячим, как любовь» Встречу проведут: Максим Лучинин — москвовед, исследователь многонациональной истории Москвы, автор проекта «Иностранцы в городе» Полина Трояновская — профессиональный дегустатор, историк гастрономии, ведущая гастрономических экскурсий и дегустаций, автор телеграм-канала «Мне только попробовать»