ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-завтрак «Кофе+Архитектура. Восток»

«Своё Поле», Берсенёвская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3200₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Путешествие, где ты узнаешь больше об одном из самых популярных напитков и увидишь всё многообразие архитектурных стилей. На встрече Максим Лучинин расскажет о самых разных аспектах, в которых архитектура и культура Востока повлияла на облик Москвы: — как турецкая архитектура «пленила» Российскую империю во времена Екатерины II — в каких московских особняках скрываются «мавританские» комнаты — какая постройка средневековой Москвы перекликается с восточным караван-сараем Не менее увлекательной будет и беседа с Полиной Трояновской. С ней ты: — посмотришь на самое начало мировой кофейной истории и поговоришь про восточные кофейные традиции, отношение к кофе в Турции, Иране и других странах — обсудишь место кофе в жизни и взаимоотношение кофе и специй — узнаешь про восточный вклад в русскую кофейную традицию и даже в язык А ещё здесь проведут небольшую дегустацию, где приблизятся к классическому определению «кофе должен быть чёрным, как ночь и горячим, как любовь» Встречу проведут: Максим Лучинин — москвовед, исследователь многонациональной истории Москвы, автор проекта «Иностранцы в городе» Полина Трояновская — профессиональный дегустатор, историк гастрономии, ведущая гастрономических экскурсий и дегустаций, автор телеграм-канала «Мне только попробовать»

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста