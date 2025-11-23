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Арт-завтрак: «Гений, измены и скандалы — брак Толстых как самый известный токсичный роман XIX века»

«Prolive», Никитский бульвар, 12, цокольный этаж

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Откровенное исследование любви, ненависти, творчества и безумия, которое заставит тебя пересмотреть все твои отношения. Это психологическая драма уровня «Братьев Карамазовых», но в реальной жизни Толстой и его жена прожили 48 лет вместе — от страстной влюблённости до мучительной ревности. Их брак — это готовый сценарий для шекспировской трагедии: — Безумная страсть (молодой граф женится на 18-летней девушке, признаваясь в дневниках, что «боится собственного желания») — Творческая одержимость (Софья 7 раз переписывала «Войну и мир» от руки, но потом возненавидела его учение) — Философский конфликт (Толстой хотел отказаться от авторских прав и богатства, а Софья защищала будущее детей) — Бегство и смерть (82-летний старик уходит из дома и умирает в холодных комнатах вокзала, а жена не успевает проститься) Если тебе интересна психология отношений на грани гениальности и безумия — эта лекция важнее любого сериала. Лекция для тебя, если ты: — Хочешь глубокого разбора отношений — без розовых очков — Ты любишь Толстого (или ненавидишь) и хочешь понять, каким он был в реальности На лекции разберут распространённые фейки, созданные вокруг их семьи. * Напитки, еда не входят в стоимость билета и заказываются отдельно по меню.

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