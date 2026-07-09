На завтраке познакомишься с создательницей бренда «Сны i Секреты» Ириной Данилиной. Она была моделью в Америке, работала с крупнейшими представителями индустрии моды, строила бизнес в непростые девяностые, а позже создала бренд, который уже много лет меняет представление о том, что такое по-настоящему качественный сон. На летнем арт-завтраке поговорят не только о карьере и предпринимательстве. Тебя ждёт разговор о выборе и смелости, о вкусе как жизненной стратегии, о способности начинать заново и находить красоту даже там, где другие видят лишь повседневность. Почему человек, добившийся успеха в Америке, решает вернуться в Россию? Что помогает сохранять независимость в эпоху перемен? И как из, казалось бы, утилитарной вещи — сна — рождается целая философия жизни? Это будет встреча о человеческом опыте, стоящем за красивой историей бренда. О том, как формируется внутренний стержень, почему настоящий вкус всегда связан со свободой и что значит строить дело, которому остаёшься верен десятилетиями. За чашкой утреннего кофе поговоришь о мечтах, риске, красоте, предпринимательстве и о том, почему хорошие истории начинаются гораздо раньше, чем становятся заметными окружающим. В стоимость любого билета включено угощение. Сбор гостей в 10:30, начало в 11:00.