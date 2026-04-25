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В рамках совместной коллаборации проекта «Выход в свет» вместе с Усачевским рынком в Хамовниках состоится арт-встреча на летней веранде на тему «Микеланджело». Лектор — искусствовед Олег Грознов. Что входит в стоимость: — лекция — бокал игристого — фотограф — десерт с ванильными кремом и сезонными ягодами — лимонник — подарки
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