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Арт-встреча «Микеланджело»

Усачевский рынок, Усачёва улица, 26

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Завершение:

5900₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

В рамках совместной коллаборации проекта «Выход в свет» вместе с Усачевским рынком в Хамовниках состоится арт-встреча на летней веранде на тему «Микеланджело». Лектор — искусствовед Олег Грознов. Что входит в стоимость: — лекция — бокал игристого — фотограф — десерт с ванильными кремом и сезонными ягодами — лимонник — подарки

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