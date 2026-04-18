Арт-вечеринка «Только для девочек»
Федеративный проспект, 46к1
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Тёплая встреча, где можно говорить по душам, творить и никуда не спешить. Арт-вечер только для своих. Не важно, умеешь ли ты рисовать — важно желание провести время в уютной компании. Что будет: • Холст, краски и вдохновение • Ароматное вино и лёгкие угощения • Музыка и душевные разговоры Бери подруг, сестёр, коллег — будет камерно и очень атмосферно. Все материалы включены, настроение — твоё. Запись в личку/по ссылке в ВК Либо по номеру телефона. Создадай шедевры и отдохни по-женски.
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