Тёплая встреча, где можно говорить по душам, творить и никуда не спешить. Арт-вечер только для своих. Не важно, умеешь ли ты рисовать — важно желание провести время в уютной компании. Что будет: • Холст, краски и вдохновение • Ароматное вино и лёгкие угощения • Музыка и душевные разговоры Бери подруг, сестёр, коллег — будет камерно и очень атмосферно. Все материалы включены, настроение — твоё. Запись в личку/по ссылке в ВК Либо по номеру телефона. Создадай шедевры и отдохни по-женски.