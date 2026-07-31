Дорогая, когда ты в последний раз делала что-то исключительно для души? Без спешки, дедлайнов и домашних забот. Тебя приглашают на самый эстетичный, магический и расслабляющий арт-вечер этого лета. Что тебя ждёт: — 18:00 – 20:00 | Будешь рисовать и дегустировать. Возьмёшь в руки кисти, бокалы с прохладным вином и погрузишься в процесс арт-терапии. Никаких оценок — только чистый поток творчества и удовольствие. — 20:00 – 22:00 | Зажжгут огоньки, и можно будет устраиваться поудобнее с закусками и вином. Будешь смотреть невероятно красивый, визуально безупречный и душевный мультфильм «Легенда о волках». Это история о свободе, дружбе и единении с природой, от рисовки которой захватывает дух. — 22:00 – 23:00 | Обсуждение — все поделятся эмоциями и попьют вина. После просмотра можно будет не спешить домой. Здесь посвятят целый час тёплому общению: поделишься впечатлениями от фильма, обсудишь его глубокие смыслы, пообщаешься о жизни, пофотографируешься с готовыми картинами и просто насладишься моментом в приятной женской компании. В стоимость билета включено: — Бокал (и не один) хорошего вина — Вкусные закуски (в том числе и попкорн) — Холсты, краски, кисти и твоя готовая картина — Просмотр мультфильма в уютной компании Чтобы купить билет, жми на кнопку «Купить билет» или ставь «Хочу пойти» — организатор сам тебе напишет :) При покупке билета до 29 июля (включительно) он будет со скидкой 15% = 3800