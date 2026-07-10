Релаксация через искусство — вино и отдых. Ты сможешь нарисовать свою картину и провести время в приятной компании. Рисование при свечах добавит особой душевности и создаст уютную обстановку для раскрытия воображения. Выбрать сюжет для картины можно будет из изящной коллекции. Если ты никогда не рисовал — не проблема, опытные художники помогут на каждом этапе. Расслабляющая музыка на фоне поможет снять стресс, а живые цветы украсят любую фотографию с арт-вечера. В программе тебя будут ждать разговоры про искусство и новые знакомства. Участие в арт-вечере позволит не только продегустировать несколько позиций, но и попробовать себя в живописи под руководством профессионалов.