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Арт-вечер со свечами и дегустацией

Бокал, ул. Можайский Вал, 8Д

Начало:

Завершение:

4900₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Релаксация через искусство — вино и отдых. Ты сможешь нарисовать свою картину и провести время в приятной компании. Рисование при свечах добавит особой душевности и создаст уютную обстановку для раскрытия воображения. Выбрать сюжет для картины можно будет из изящной коллекции. Если ты никогда не рисовал — не проблема, опытные художники помогут на каждом этапе. Расслабляющая музыка на фоне поможет снять стресс, а живые цветы украсят любую фотографию с арт-вечера. В программе тебя будут ждать разговоры про искусство и новые знакомства. Участие в арт-вечере позволит не только продегустировать несколько позиций, но и попробовать себя в живописи под руководством профессионалов.

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Комментарии

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Oksana
3 июля 2025, 15:26

👍

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Анциферова Ксения
25 апреля 2025, 15:45

Блин, это именно то, что надо, тока я не ем и соответственно не пью после 18:00, мне бы тоже самое, тока с перламутровыми пуговицами))) часа в 3 дня чтоб начиналось😁

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