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Арт-вечер «Античные страсти: психология мифов Древней Греции под домашний ужин с вином»

Лофт «Куритас», Лубянский проезд, 5с1

Начало:

Завершение:

от 3700₽ до 7000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Секс, измены и абьюз древнегреческих богов — о таком ты не читал в детских книжках. На арт-вечере с искусствоведом Алиной Фрегер и психологом Марком Перельцвайг ты погрузишься в огромный мир с подвигами, трагедиями, глубокими смыслами и сложными человеческими отношениями, которые актуальны и в наши дни. Тебя ждут откровенные истории древнегреческих героев, шедевры мировой живописи со знаменитыми сюжетами, формат живого общения и ответы на самые волнующие вопросы. На вечере ты больше узнаешь: - о мифе про Нарцисса и о том, как он отражает современные проблемы: от зависимости от соцсетей до страха настоящей близости; - о трогательной истории любви Орфея и Эвридики, которая преодолевает смерть, но терпит поражение из-за человеческой слабости (что важнее, доверие или контроль?); - о ревности в отношениях главного Бога Олимпа и его жены: можно ли сохранить отношения, если нет верности; - о трагической судьбе Царя Эдипа: как этот миф помогает понять, что значит «вырасти» и перестать быть ребенком. Меню ужина: - домашняя мусака с баклажанами и мясом; - сочный греческий салат;  - миндальный десерт Курабьедес; - сырная тарелка; - вино и чай.

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