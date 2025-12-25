Изысканный вечер в русском стиле. Будут обсуждать мемуары князя Феликса Юсупова, роскошь, балы, дворянские шалости и дворцовые тайны. Отправишься во времена царской России, чтобы провести вечер в компании Феликса Юсупова. Погрузишься в мир дореволюционной России и царствования последнего русского Императора. Познакомишься с удивительной судьбой князя Феликса Юсупова — яркого представителя богатейшего рода в Российской империи. За красоту и роскошное наследство его называли русским Дорианом Греем. Жизнь Феликса — удивительный калейдоскоп, в котором нашлось место кутежам, дворцовым интригам, учёбе в Оксфорде, женитьбе на племяннице Николая II, эмиграции и даже убийству. Он принимал участие в расправе над знаменитым Распутиным. Побываешь на самом роскошном костюмированном балу Российской империи и познакомишься с первой красавицей вечера — матерью Феликса Юсупова — Зинаидой Юсуповой. Совершишь прогулку по знаменитым усадьбам богатейшего рода: дворец на Мойке в Петербурге, усадьба Архангельское, дворец в Крыму и Москве. Узнаешь, как Феликс Юсупов создавал свои знаменитые мемуары и почему их стоит прочесть каждому. «Мемуары» напрочь лишены авторского тщеславия: князь Юсупов рассказывает о себе и о других с простотой и величием настоящего аристократа, которому не нужно ни отчитываться, ни оправдываться. Ни в чём… У него цепкая память и живой ум, лёгкий слог и острый взгляд, причуды и странности, глубина и легковесность, юмор и обаяние, блеск и нищета. А за автопортретом без поблажек и комплексов проглядывает история — пышная и порочная, безумная и достойная, парадоксальная и подлинная… И даже если ты не знаком с книжным первоисточником, это не помешает тебе насладиться вечером. Встреча составлена таким образом, что будет интересна и познавательна независимо от того, успел ты познакомиться с книгой или нет. Многие участники предпочитают читать произведение уже после того, как услышат лекцию. Лекцию прочитает Екатерина Сафонова — историк, журналист, создатель культурного проекта «Литературное общество». В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.