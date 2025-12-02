Рассказ об истории жемчуга от эксперта моды. На лекции ты узнаешь: – Историю жемчуга – Его значение в разных странах – Параметры оценки жемчуга – При каких обстоятельствах появился культивированный жемчуг и благодаря кому – Какие украшения из жемчуга носили герцогиня Виндзорская, Грейс Келли и Лиз Тейлор – Как жемчуг помог Cartier приобрести особняк на 5-й авеню – Какой жемчуг носила Chanel? – Где сейчас Перегрина? – Почему почти во всех коронах монархов есть жемчуг? – Про жемчуг в России и в русской литературе – Про мужчин в жемчуге: новый ли это тренд? Герцог Бэкингем, Фаррелл, Гарри Стайлс и другие иконы мужского стиля. Ты посмотришь на последние коллекции и недавние выходы звезд. Лекцию прочитает эксперт моды Екатерина Свирина. Меню вечера: – Сырно-мясная тарелка – Оливки с рассольным сыром и цедрой – Салат с индейкой и киноа – Карамелизованная морковь – Кростини с томатами и песто – Кростини с мортаделлой и трюфельным кремом – Тарталетка жульен – Беби картофель с ростбифом – Меренговый рулет – Просекко/красное сухое В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.