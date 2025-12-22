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Арт-ужин: «Вселенная Гарри Поттера»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Кино
Выставки
Еда

Про событие

Рассказ о том, как Гарри Поттер сформировал новое поколение и изменил представление о детской и взрослой литературе. Обсудишь поттериану с доцентом факультета журналистики МГУ. Джоан Роулинг поднимает в книгах о Гарри Поттере совсем не детские вопросы: о времени, вечности и, главное, о смерти. На лекции ты погрузишься во вселенную школы чародейства и волшебства, обсудишь устройство мира магов и магглов, найдёшь в книге скрытые христианские подтексты и увидишь, что победа над смертью, живым воплощением которой является лорд Волан-де-Морт, является смыслообразующим элементом всего цикла. Погружение начнётся с поверхностных слоёв сюжета, анализа персонажей и мира, в котором волшебники и маги существуют по соседству. Ты рассмотришь споры о религиозных и политических подтекстах, которые всегда разворачивались вокруг поттерианы. Остановишься подробнее на отсылках к современному миру и истории XX века. Лекцию прочитает Егор Сартаков, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ. Он читал лекции по русской литературе в Польше, Сербии, Италии и Германии. В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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