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Арт-ужин: «Владимир Набоков. Русский принц в стране чудес»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4400₽ до 4900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Поговорят о судьбе и творчестве великого русского писателя, не написавшего в России ни одной книги. Приоткроют завесу тайнописи Набокова, узнаешь, почему его тексты нужно уметь дешифровать, и как это делать. Пасхалки, игры, квесты для читателя. Потусторонность и поиски иной реальности – как главная тема творчества. Чем на самом деле кончается «Лолита»? И что стояло за написанием самой известной и любимой книги Набокова? Легенды вокруг творчества Набокова, его семейные тайны и даже личные страсти обсудишь вместе с Ольгой Хейфиц, писателем, филологом, психоаналитиком, автором просветительского курса «Архитектура личности». В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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