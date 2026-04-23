Поговорят о судьбе и творчестве великого русского писателя, не написавшего в России ни одной книги. Приоткроют завесу тайнописи Набокова, узнаешь, почему его тексты нужно уметь дешифровать, и как это делать. Пасхалки, игры, квесты для читателя. Потусторонность и поиски иной реальности – как главная тема творчества. Чем на самом деле кончается «Лолита»? И что стояло за написанием самой известной и любимой книги Набокова? Легенды вокруг творчества Набокова, его семейные тайны и даже личные страсти обсудишь вместе с Ольгой Хейфиц, писателем, филологом, психоаналитиком, автором просветительского курса «Архитектура личности». В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.