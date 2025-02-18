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Арт-ужин «Вампиризм в кино»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 3300₽ до 3900₽
Возраст 18+
Кино
Необычное
Еда

Про событие

Сегодня вампиры – иконы кинематографа. Но до триумфа в кино кровопийцы прошли долгий литературный путь – от европейского фольклора и «Вампира» Полидори до легендарного «Дракулы» Брэма Стокера. Каждая эпоха переосмысливала образ вампиров в зависимости от собственных страхов. Соблазнительный Дракула обращался к викторианскому беспокойству о сексуальной свободе, а Носферату стал синонимом чумы и паники. Современное кино продолжает использовать вампиров как символ, будь то воплощение болезни или кризиса идентичности. На лекции Наи Гусева, киножурналист, автор канала «кабинет доктора хали-гали» и создательница писательской школы «Просто пиши», расскажет, как литература и кинематограф формировали образ вампира, почему он остается актуальным и как в каждом поколении меняются его черты — от жуткого монстра до трагического антигероя. Стоимость: тариф Early bird — 3300 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3900 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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