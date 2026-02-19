Экспертно поговори о смерти, эротике и венском модерне с Ниной Гавриш из проекта (Не)Культурные. На этот раз с Трёхсвята перенесёшься в Вену, интеллектуальную столицу начала 20-ого века, где откровенный и любвеобильный Густав Климт и его лучший ученик Эгон Шиле позволяют себе… вольности. О трёх романах, 14 детях, belle epoque, art nouveau, декадансе, венском сецессионе, а также о том, почему женщины Климта всегда эротичны, а Шиле – никогда, расскажет прекрасная Нина Гавриш, философ, искусствовед и автор проекта (Не)Культурные. В зале свободная рассадка. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00