История гениев, которые опередили своё время — и заплатили за это высокую цену. Будут говорить о жизни и творчестве двух титанов русского авангарда — Казимира Малевича и Владимира Татлина. Русский авангард — одно из самых дерзких и радикальных явлений в истории мирового искусства. За поразительно короткий период — с 1907 по 1932 год — художники не просто освоили язык французского авангарда, но и пошли дальше, предложив миру совершенно новые художественные идеи. В вихре революции, надежд и утопий в России рождаются направления, не имеющие аналогов: супрематизм Казимира Малевича и конструктивизм Владимира Татлина. Художники мечтали изменить не только живопись, но и саму жизнь — архитектуру, быт, человека будущего. Однако путь авангардистов оказался драматичным: от всемирного признания до запретов, забвения и репрессий. На лекции ты узнаешь, в чём принципиальная разница между супрематизмом и конструктивизмом, почему «Чёрный квадрат» стал иконой ХХ века, почему авангардисты так и не смогли стать официальными художниками новой власти, и как идеи русского авангарда повлияли на мировое искусство, архитектуру и дизайн. Лекцию прочитает Султан Гапизов — искусствовед и преподаватель, кандидат наук, автор блога о искусстве и культуре, а также ведущий шоу на YouTube «Новости искусства». В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.