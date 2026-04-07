Не только Барбикор! На лекции обратятся к истории цвета, заглянут на подиумы, восхитятся обложками глянца и полюбуются на голубую кровь и первых леди в цветах десертов. Розовый цвет в моде и культуре – гораздо больше чем недавний Барбикор. Это волшебный цвет, относительно молодой, но уже успевший заявить о себе. У него удивительная история, и он далеко не всегда был женским цветом. Цвет, получивший признание в XVIII веке, продолжил триумфальное шествие уже в ХХ. Яркий, насыщенный розовый Поля Пуарэ, шокирующий розовый Schiaparelli, розовый слоган 50-х, розовая декада 60-х, гламурный розовый 80-х, минималистический розовый 90-х и ядерный розовый 2000-х. Розовый в Японии, балет и розовые пуанты, розовый у Уэса Андерсона, розовый в хип-хопе, и даже налог на розовое… Сиреневый, фиолетовый, пурпурный! Поговорят обо всех оттенках и тонах розового – когда-то в прошлом цвета знати и аристократов. Красители, окрашивание и учёный, перевернувший весь мир своим изобретением. Почему его часто использовали импрессионисты, по какой причине к этому цвету обращались субкультуры готов и гранж, как он связан с хиппи и как сиреневый туман затмил розовый? Лектор: Екатерина Свирина – эксперт в области моды. В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.