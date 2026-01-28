Мистическая лекция о вере и потребности в магии, а также о попытках целых поколений наших предков справиться со страхами и объяснить окружающий мир. Будут говорить о временах, когда «сверхъестественное» просто не существовало, потому что волшебство и магия встречались на каждом шагу. Тебя ждёт введение в магию, изучение магических обрядов, ритуалов, заклинаний и амулетов, а также более глубокое погружение в древнюю эпоху и её ценности. Обсудят Древний Египет с его жрецами, заупокойным культом и магическими медицинскими ритуалами, практическую магию Древней Греции, пифий и оракулов, а также Средневековье, где магия противоречила христианству, ассоциировалась с приспешниками Сатаны и сталкивалась со святой инквизицией. Затронут магию нового времени, эктоплазму и Гарри Гудини. Лекцию о том, как «околдовать» и умилостивить богов и демонов разных времён прочитает Екатерина Андреева — искусствовед, лектор и ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt». В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.