Проследишь путь белья от средневековых корсетов, эпатажных выходов музы Уорхолла и первого бутика Agent Provocateur в Сохо к Miu Miu и современным it girls вместе с экспертом в области моды. Все люди носят белье, но мало кто знает его историю. Бельевой стиль давно вошёл в моду. Все началась с повседневных пижам и комбинаций, а сегодня многие ходят в трусах, как в самостоятельном предмете гардероба. Тренд «from underwear to outwear» сегодня на пике популярности и не только благодаря бренду Miu Miu и it girls, всё началось ещё в ХХ веке. Каким был первый аналог корсета и бюстгальтера? Почему не все дамы спешили отказаться от корсета? Носили ли трусы в средневековье? Кто основал бренд белья «Agent Provocateur”? Чем знаменита Ирэн Голицина? Кто такая Эди Седжвик и каков был её индивидуальный стиль? Культовые моменты бельевой истории, современные показы и выходы знаменитостей в свет в одном белье обсудишь на лекции Екатерины Свириной, эксперта в области моды. В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.