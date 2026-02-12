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Арт-ужин: «Нижнее белье. Как моралисты, куртизанки и дизайнеры изменили моду»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Проследишь путь белья от средневековых корсетов, эпатажных выходов музы Уорхолла и первого бутика Agent Provocateur в Сохо к Miu Miu и современным it girls вместе с экспертом в области моды. Все люди носят белье, но мало кто знает его историю. Бельевой стиль давно вошёл в моду. Все началась с повседневных пижам и комбинаций, а сегодня многие ходят в трусах, как в самостоятельном предмете гардероба. Тренд «from underwear to outwear» сегодня на пике популярности и не только благодаря бренду Miu Miu и it girls, всё началось ещё в ХХ веке. Каким был первый аналог корсета и бюстгальтера? Почему не все дамы спешили отказаться от корсета? Носили ли трусы в средневековье? Кто основал бренд белья «Agent Provocateur”? Чем знаменита Ирэн Голицина? Кто такая Эди Седжвик и каков был её индивидуальный стиль? Культовые моменты бельевой истории, современные показы и выходы знаменитостей в свет в одном белье обсудишь на лекции Екатерины Свириной, эксперта в области моды. В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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