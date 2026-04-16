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Арт-ужин: «(Не)русское искусство: от Репина до Эрика Булатова или как изобретали «русскость»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 3900₽ до 4400₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Что такое «русский реализм», и существует ли «русский стиль»? Поговорят о том, что и почему считается «русским искусством», и как оно формирует наше представление о «русском» и о самих себе. Как и многое другое, «русскость» – сложноорганизованный культурный конструкт. Русскость бывает фольклорно-сказочная, имперская, советская. Она может быть про «национальную идею», может про эмиграцию и честь, а может – про гжель или баню. В разные исторические периоды русскими «героями» были Пушкин, Иван Сусанин, Пётр I и Анна Ахматова. В XIX веке за поиск русской идеи взялись художники «передвижники». Так, символом русского народа стали знаменитые «Бурлаки на Волге» Перова, «лицом» тонкой русской души – «Аленушка» Васнецова, а образ русской природы прочно слился с «пейзажами настроения» Левитана. Сегодня понятие «русскости» раздроблено и стихийно, но отойдя на необходимую «исследовательскую» дистанцию, ты увидишь, к какими историческим традициям оно восходит и откуда берётся. О разнообразии концепций и мифов о «русском» о Серове, Репине, русском авангарде и Эрике Булатове расскажет Нина Гавриш, философ, искусствоведом и автор проекта (Не)Культурные. В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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