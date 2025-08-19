Рассказ о том, как менялись представления о женской роли, правах и возможностях от мифологических героинь до феминисток XX века. Ты узнаешь, как исторические перемены влияли на судьбы женщин с древности до наших дней, а также о том, как культурные и политические изменения, войны и революции, а также новые идеологии определяли роль женщин в обществе. Лекцию прочитает Екатерина Андреева — искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt». В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.