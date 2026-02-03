Ужин, на котором ты сможешь обсудить семейство Медичи, главных олигархов своего времени, банкиров, политиков, римских пап, королев Франции и покровителей великих художников Возрождения. Без этой семьи история итальянского, да и мирового искусства была бы совсем другой. Медичи — не просто банкиры, а люди, которые сделали возможным Возрождение. Как они пришли к власти? Почему именно они стали покровителями великих мастеров? Какие интриги разыгрывались в их окружении? Разбирёшь легенды, реальные истории и наследие самой влиятельной династии Флоренции. Лекцию о наследии влиятельного и скандального семейства прочитает Екатерина Андреева, искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt». В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.