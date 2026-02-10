1/3 окружающего нас культурного пространства — обнажённые персонажи и любовно- эротические сюжеты. Древнегреческие и древнеримские богини; атланты; натурщицы, коими зачастую выступали куртизанки; да даже Адам и Ева! Почему в искусстве так много обнажённых людей? В чём суть этой наготы? Как эротическое искусство обнажает нравы и ценности эпохи? Лекцию читает Екатерина Андреева, искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt», который вошел в список Forbes «12 подкастов, которые делают женщины». В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.