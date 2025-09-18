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Арт-ужин «Эталоны женской красоты в искусстве сквозь века»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Рассказ о том, как менялось представление о женской красоте – от древнего палеолита до Ким Кардашьян. Ты узнаешь, какими были главные каноны женской красоты в Древнем мире, о чём повествуют скромные и целомудренные образы религиозной Европы, и за что можно было попасть на костёр, каким был Ренессанс и возвращение античных красавиц. А также погрузишься в пикантность и фривольность Нового времени, эстетику импрессионистов и их муз, тонкости it girls современности и многое другое. Лекцию прочитает Мария Жукова – искусствовед, автор и организатор образовательных программ в Москве и Дубае, арт-директор Suslov Fine Art. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол.

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