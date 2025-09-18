Рассказ о том, как менялось представление о женской красоте – от древнего палеолита до Ким Кардашьян. Ты узнаешь, какими были главные каноны женской красоты в Древнем мире, о чём повествуют скромные и целомудренные образы религиозной Европы, и за что можно было попасть на костёр, каким был Ренессанс и возвращение античных красавиц. А также погрузишься в пикантность и фривольность Нового времени, эстетику импрессионистов и их муз, тонкости it girls современности и многое другое. Лекцию прочитает Мария Жукова – искусствовед, автор и организатор образовательных программ в Москве и Дубае, арт-директор Suslov Fine Art. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол.