В этом году маленькому чёрному платью 100 лет, но именно им закрыл нашумевший кутюрный показ осень-зима’26 новый креативный директор Chanel Матье Блази. На ужине будут обсуждать легендарный бренд с экспертом моды Екатериной Свириной. Ты знаешь настоящее имя Chanel? А где она родилась? Диана Вриланд говорила: «В какой части Франции она родилась — никому не известно. Она говорила одно сегодня и совсем другое завтра». Она оставила после себя много тайн, но ты постараешься их разгадать. Прошло уже много лет с момента её ухода, но до сих пор выходят книги, фильмы и даже мюзиклы, посвящённые её жизни и творчеству. Почему Chanel называют великой? О какой модной революции идёт речь и была ли она на самом деле? Как её многочисленные романы повлияли на её творчество? Почему она вернулась в моду после долгого перерыва? И чем она занималась во время войны? Почему её творения считаются вечной классикой? И наконец — почему же она противоречивая мадемуазель? Это и многое другое ты узнаешь на лекции про одну из величайших кутюрье — Габриэль Шанель. Лекцию прочитает эксперт моды Екатерина Свирина. В зале свободная рассадка. В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.