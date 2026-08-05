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Арт-ужин: «Chanel: Противоречивая мадемуазель и её модная революция»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 3900₽ до 4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В этом году маленькому чёрному платью 100 лет, но именно им закрыл нашумевший кутюрный показ осень-зима’26 новый креативный директор Chanel Матье Блази. На ужине будут обсуждать легендарный бренд с экспертом моды Екатериной Свириной. Ты знаешь настоящее имя Chanel? А где она родилась? Диана Вриланд говорила: «В какой части Франции она родилась — никому не известно. Она говорила одно сегодня и совсем другое завтра». Она оставила после себя много тайн, но ты постараешься их разгадать. Прошло уже много лет с момента её ухода, но до сих пор выходят книги, фильмы и даже мюзиклы, посвящённые её жизни и творчеству. Почему Chanel называют великой? О какой модной революции идёт речь и была ли она на самом деле? Как её многочисленные романы повлияли на её творчество? Почему она вернулась в моду после долгого перерыва? И чем она занималась во время войны? Почему её творения считаются вечной классикой? И наконец — почему же она противоречивая мадемуазель? Это и многое другое ты узнаешь на лекции про одну из величайших кутюрье — Габриэль Шанель. Лекцию прочитает эксперт моды Екатерина Свирина. В зале свободная рассадка. В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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