Известный фотограф Сесил Битон называл Кристобаля Баленсиагу «Пикассо портняжного дела», Кристиан Диор утверждал, что он «учитель всех нас», а мадемуазель Шанель считала его «настоящим кутюрье», в то время как остальных – просто дизайнерами. Великий испанец мира моды, именно он привнес Испанию в Париж. Будучи глубоко верующим человеком, в своих работах он обращался к церкви, искусству и великим художникам, а также к корриде и фламенко. Лекцию о Кристобале, его наследии, роли Николя Гескьера и о том, почему бренд с историей, традициями и необычным ДНК сегодня ассоциируется с «уродливыми» кроссовками, унисексом и оверсайзом, прочитает Екатерина Свирина, эксперт в области моды. В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.