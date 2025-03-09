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Арт-терапия: вино и цветы

Taste&Talk
улица Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Самый красивый и весенний ивент! Участники будут делать цветочные композиции, пить вино и радоваться солнышку за окном. Максимум релакса и эстетического наслаждения. Фея-флористка расскажет, как составлять волшебные букеты и красиво сочетать цветы между собой. А ещё даст кучу полезных лайфхаков и расскажет, какие цветы выбирать для букета, какие стоят дольше, как правильно за ними ухаживать и многое другое. И обязательно будет винное сопровождение: 3 весенних вина + welcome-drink, которые сделают вечер особенно прекрасным. За 2 часа каждый участник создаст свою композицию и заберет ее домой. В стоимость билета также входят небольшие закуски.

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