Самый красивый и весенний ивент! Участники будут делать цветочные композиции, пить вино и радоваться солнышку за окном. Максимум релакса и эстетического наслаждения. Фея-флористка расскажет, как составлять волшебные букеты и красиво сочетать цветы между собой. А ещё даст кучу полезных лайфхаков и расскажет, какие цветы выбирать для букета, какие стоят дольше, как правильно за ними ухаживать и многое другое. И обязательно будет винное сопровождение: 3 весенних вина + welcome-drink, которые сделают вечер особенно прекрасным. За 2 часа каждый участник создаст свою композицию и заберет ее домой. В стоимость билета также входят небольшие закуски.