Мягкая практика самовыражения и встречи с собой. Арт-терапия — один из самых бережных и в то же время глубоких способов соприкосновения с внутренними процессами. Через образы, формы и сочетания материалов мы получаем возможность услышать сигналы собственного бессознательного, тонкие эмоциональные состояния и неоформленные переживания. Коллаж становится здесь идеальным проводником. Тебе не нужно уметь рисовать, ты работаешь с готовыми фрагментами реальности: изображениями, текстами, фактурами. Картинки могут выходить за края, накладываться друг на друга; их можно не резать, а рвать руками. Это даёт ощущение свободы, спонтанности и игры. Ведущая: Юля Ларина — художница, арт-терапевт и клинический психолог, ориентированная психоанализом. Твоё творчество станет частью большого доброго дела Все средства от продажи билетов будут направлены на поддержку благотворительных программ фонда «Дети Марии», который помогает детям и взрослым с опытом сиротства, а также людям с ментальными и физическими особенностями, создавая для них безопасную творческую среду и поддерживая развитие и обучение.