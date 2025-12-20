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Арт-терапия «Тренкадис. Коллаж ценностей по методу Гауди»

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Создашь коллаж и сложишь из осколков образов свою собственную мозаику смыслов. На занятии познакомишься с техникой «Тренкадис» — тем самым знаменитым методом мозаики великого художника и архитектора Антонио Гауди, где из разноцветных кусочков рождались удивительные формы. Будут использовать вырезки из журналов, принты, бумагу и картон. Твоя задача — подобрать и собрать воедино те образы, символы и слова, которые отражают твои самые важные жизненные ценности и цели. Это практика осознанного выбора и визуализации твоего внутреннего мира. Что будет: · Погружение в философию «тренкадис» и метода Гауди · Арт-терапевтическое упражнение по исследованию и ранжированию своих ценностей · Создание персонального коллажа-манифеста · Спокойная, вдумчивая атмосфера и обсуждение в кругу Все материалы предоставляются: бумага, картон, клей, ножницы, множество журналов и принтов на выбор, маркеры. Ведущая: Сандра, художница и координатор благотворительного проекта «Живу с культурой». Сандра имеет несколько образований в сфере декоративно-прикладного и современного искусства, а авторскую методику этого занятия разработала директор проекта Дарья Борисова. Мастер-класс проходит в рамках проекта «Живу с культурой», который помогает детям-сиротам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Организуют системные творческие занятия, работу с психологами и культурные выезды для подопечных.

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