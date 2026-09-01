ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-терапия с помощью коллажа

Антикафе Белый лист, Валовая улица, 32/75с2

Начало:

Завершение:

от 1510₽ до 1690₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты будешь искать в хаосе кусочков свой порядок: бережно прикоснёшься к чувствам, почувствуешь свои опоры и увидишь новые смыслы. Формат: групповая встреча, практическая часть + мягкое обсуждение по желанию Подходит для новичков: художественных навыков не требуется. Все материалы предоставляются Стоимость: по тарифу антикафе + донат от 700р. Тарифы антикафе: Чайный: 4,5 руб/мин Кофейный: 5, 5 руб/мин

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста