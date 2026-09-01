Мастер-класс, на котором ты будешь искать в хаосе кусочков свой порядок: бережно прикоснёшься к чувствам, почувствуешь свои опоры и увидишь новые смыслы. Формат: групповая встреча, практическая часть + мягкое обсуждение по желанию Подходит для новичков: художественных навыков не требуется. Все материалы предоставляются Стоимость: по тарифу антикафе + донат от 700р. Тарифы антикафе: Чайный: 4,5 руб/мин Кофейный: 5, 5 руб/мин