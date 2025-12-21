Арт-терапия: рождественские венки и глинтвейн
улица Бахрушина, 12с2
Начало:
Завершение:
5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
На арт-терапии под руководством флористки своими руками создашь рождественские венки, которые прекрасно впишутся в атмосферу праздника. Разберёшься в основах флористики и научишься правильно сочетать элементы композиции. Плести венки — не только отличное умение, но и идеальная арт-терапия. Все участники погрузятся в атмосферу релакса и созидания. В этом также поможет дегустация глинтвейна — пряного, ароматного, праздничного. Сомелье расскажет тебе про зимние напитки и поделится идеальным рецептом глинтвейна.
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