ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-терапия: рождественские венки и глинтвейн

Taste&Talk
улица Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На арт-терапии под руководством флористки своими руками создашь рождественские венки, которые прекрасно впишутся в атмосферу праздника. Разберёшься в основах флористики и научишься правильно сочетать элементы композиции. Плести венки — не только отличное умение, но и идеальная арт-терапия. Все участники погрузятся в атмосферу релакса и созидания. В этом также поможет дегустация глинтвейна — пряного, ароматного, праздничного. Сомелье расскажет тебе про зимние напитки и поделится идеальным рецептом глинтвейна.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста