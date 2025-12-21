На арт-терапии под руководством флористки своими руками создашь рождественские венки, которые прекрасно впишутся в атмосферу праздника. Разберёшься в основах флористики и научишься правильно сочетать элементы композиции. Плести венки — не только отличное умение, но и идеальная арт-терапия. Все участники погрузятся в атмосферу релакса и созидания. В этом также поможет дегустация глинтвейна — пряного, ароматного, праздничного. Сомелье расскажет тебе про зимние напитки и поделится идеальным рецептом глинтвейна.