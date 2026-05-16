Хочешь провести пару часов наедине с собой, но в кругу классных людей? Тогда этот мастер-класс по арт-терапии — то, что надо. Сможешь создать «Мандалу состояния» — это простая и мощная практика, которая помогает: — понять свои истинные желания; — снять стресс и «заземлиться»; — получить подсказку от своего подсознания. Тебя ждёт уютная веранда с крышей, пледы, цветные карандаши и честный разговор с собой через творчество. Встречу проводит Александра Солдатова — сертифицированный арт-терапевт. Продолжительность: 1,5-2 часа. Материалы включены в стоимость.