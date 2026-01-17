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Арт-маркет «Кица. Изнанка»

ТРЦ «Люблю Молл», Люблинская улица, 153

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 12+
Фестивали

Про событие

Тёплый, ламповый, по-зимнему уютный авторский маркет. Под мигание гирлянд двери откроет место, где зима становится теплее, а реальность слегка трещит по швам. Любители уютных, эксклюзивных и душевных вещей смогут найти на «Кице» настоящие сокровища: наклейки, открытки, значки, сумки, милые носочки, брелоки, украшения, ароматное мыло, свечи и многое другое — всё создано руками талантливых авторов. Более 100 мастеров представят свои работы, чтобы каждый смог найти вещь, которая согреет сердце в прохладные ноябрьские дни. И, конечно, гостей ждут сюрпризы: подарки, розыгрыши, косплей, танцы и море вдохновения. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/kitsamarket

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