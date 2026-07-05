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Арт-маркет Гнездо

Ивент холл Даниловский, Дубининская улица, 71

Начало:

Завершение:

от 190₽ до 6000₽
Возраст 16+
Игры
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

190+ художников и крафтеров: оригинальный мерч и сувениры по любимым вселенным Из них 59 новых: • 18 впервые на Гнезде • ещё 13 не было на последних 4-х Гнёздах • ещё 28 не было на прошлом Гнезде — В каждом билете 6 подарков при покупке билета до 28 июня – брелок, веер от жары, стикеры с резкой, открытка, физический билет и минимум 1 из 120+ промокодов — Для билетов ВИП и выше море выносит ещё больше сокровищ: зин с 20+ уникальными артами, носочки, гирлянда, косметичка, билет-шейкер, тройной стенд и другие артефакты — Путеводитель по приключениям в телефоне — приложение. Это навигатор по авторам и фандомам, с возможностью поиска и добавления в избранное — Мастер-классы и интерактивы — РПГ-экспедиция с 3 призами: проходи квест, выполняй задания, повышай уровень и получай подарки — Издательства с книгами и комиксами — Получи +2 промокода. Приводи друзей, которые ни разу не были на Гнезде, и вы оба получите по 2 слота для промокодов

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