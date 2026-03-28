Арт-проект профессиональных музыкантов, в основе которого лежит русская традиционная песня и академическая инструментальная музыка. Краснопевцева и друзья — это: Таисия Краснопевцева (голос, укулеле) Андрей Березин (виолончель) Ярослав Сродных (виолончель) Программа «Духовные стихи и постовые песни» объединила в себе разные по времени написания и по сюжету песнопения, исполнявшиеся во время многодневных постов в русской деревне, которые обретают новое звучание и ещё большую глубину и драматизм благодаря соединению с авторской музыкой в исполнении двух виолончелей. Промокод на скидку 10% для пользователей — KAVER10 ДК Исток — это современное городское пространство, посвящённое живой традиционной культуре. Здесь фольклор и этнография встречаются с повседневной жизнью: без музейного формализма, но с открытостью, любопытством и глубоким уважением к корням.