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Арт-флористика: сюрреализм из живых цветов

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты откроешь для себя потаённые грани работы с живыми цветами, словно алхимик, превращающий обыденное в экстраординарное. И под чутким руководством опытного мастера создашь свою неповторимую композицию в стиле сюрреализма, вдохновляясь искусством великих художников. В программе — Погружение в мир живых срезанных цветов; — Профессиональные секреты по уходу за растениями; — Творческая свобода в создании сюрреалистической композиции; — Помощь опытного флориста.

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