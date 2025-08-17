Арт-флористика: сюрреализм из живых цветов
Старая Басманная улица, 15Ас4
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты откроешь для себя потаённые грани работы с живыми цветами, словно алхимик, превращающий обыденное в экстраординарное. И под чутким руководством опытного мастера создашь свою неповторимую композицию в стиле сюрреализма, вдохновляясь искусством великих художников. В программе — Погружение в мир живых срезанных цветов; — Профессиональные секреты по уходу за растениями; — Творческая свобода в создании сюрреалистической композиции; — Помощь опытного флориста.
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