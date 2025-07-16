Тебя ждёт вдохновляющий вечер, наполненный эстетикой: – знакомство с новой выставкой современных художников, – дегустация шести изысканных французских вин (коллекция 25 лет выдержки) под руководством сомелье, – истории, которые звучат лучше всего под бокал и в окружении искусства. Увидимся среди картин и ароматов французского лета! Бронирование и вопросы в тг @evaberegov Количество мест ограничено