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Про событие
Тебя ждёт вдохновляющий вечер, наполненный эстетикой: – знакомство с новой выставкой современных художников, – дегустация шести изысканных французских вин (коллекция 25 лет выдержки) под руководством сомелье, – истории, которые звучат лучше всего под бокал и в окружении искусства. Увидимся среди картин и ароматов французского лета! Бронирование и вопросы в тг @evaberegov Количество мест ограничено
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