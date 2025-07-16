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Арт-дегустация «Полночь в Москве»

Пространство ArtMaison, проспект Академика Сахарова, 7, Лобби D

Начало:

Завершение:

15000₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Тебя ждёт вдохновляющий вечер, наполненный эстетикой: – знакомство с новой выставкой современных художников, – дегустация шести изысканных французских вин (коллекция 25 лет выдержки) под руководством сомелье, – истории, которые звучат лучше всего под бокал и в окружении искусства. Увидимся среди картин и ароматов французского лета! Бронирование и вопросы в тг @evaberegov Количество мест ограничено

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