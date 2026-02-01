Одеваться у Valentino всегда означало больше, чем просто быть элегантной. Это про умение жить красиво — та самая итальянская dolce vita из фильмов Феллини. 19 января в Риме в возрасте 93 лет скончался Валентино Гаравани — создатель модного дома Valentino, «последний император» Рима. Бранч, на котором будут вспоминать великого кутюрье, который занимался модой исключительно по любви и учил жить красиво. Валентино Гаравани — уникальный пример модельера, который примирил в своём творчестве традиции итальянской и французской моды. Он вошёл в историю как мастер совершенной формы и силуэта, как один из самых ярких представителей haute couture и как дизайнер, создающий «носибельную» роскошь. С момента создания в 1960 году, стиль дома Valentino олицетворяет красоту, гармонию, вкус, изысканность и достоинство. Быть преемником легенды моды XX века – непросто. Но Пьерпаоло Пиччоли, возглавлявший модный дом с 2016 по 2024 годы прекрасно справился с этой задачей и привёл традиции итальянской элегантности в XXI век. А с коллекции весна-лето 2025 года в Valentino начал свой путь мастер артистичного максимализма, богемности и эстетизма, Алессандро Микеле. Изысканные платья и блузы, прекрасный крой, тонкость и точность пропорций, изящество силуэтов и, конечно – умопомрачительный декор и эстетизм — определяют ДНК дома на новом этапе его истории. Уже без великого Валентино… Лекцию прочитает Илектра Канестри — эксперт в области моды и дизайна, лектор Московского Музея Современного Искусства, журналист, куратор и преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна и Московской Школы Кино. В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол.