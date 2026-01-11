Хочешь создать украшение, которого больше ни у кого не будет? Или просто отвлечься от городской суеты и разгрузить голову, перебирая камушки? Тогда эта встреча для тебя. Камерная творческая встреча, на которой каждая участница создаст свой уникальный чокер из натуральных камней и жемчуга. Вдохновляться будут образами великих женщин и любимых киногероинь. Что тебя ждёт: — Творчество: создание авторского украшения с нуля под чутким руководством. — Депозит в размере 2 000 рублей на меню ресторана. Ты сможешь попробовать средиземноморские мезе, пасту от шефа Евгения Непокульчитского, авторские коктейли и кофе из Марокко и Турции. — Атмосфера: тёплые знакомства, разговоры и красивые фотографии. — В качестве бонуса — мини-лекция об истории жемчуга и его магии в украшениях разных эпох. — Дресс-код по желанию: средиземноморский шик, природные оттенки, летящие ткани или элегантная классика. Продолжительность — 3 часа. Количество мест — всего 8. В стоимость включены все материалы для создания украшения и депозит в размере 2 000 рублей на меню ресторана. Вопросы и запись — в тг.