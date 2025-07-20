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Арт-бранч с современным искусством

Дом культур
Сретенка 25

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 14+
Еда

Про событие

Увлекательный разговор о многообразии форм и подходов к современному искусству с создательницей сообщества «Ухо Ван Гога» – Анжелой Гофман. За бокалом игристого или чашкой кофе гости вместе порассуждают о том, что можно считать современным искусством, а также познакомятся и пообщаются с неординарными современными художниками, работающими с разными техниками. Арт-бранч будет сопровождать показ молодого искусства. Художники представят некоторые из своих работ, на которые можно посмотреть уже под новым углом приобретённого опыта и даже сразу приобрести.

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