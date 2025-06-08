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Арт-бранч «Грузинские мотивы»

Казбек, улица 1905 года, 2

Начало:

Завершение:

от 6790₽ до 7990₽
Возраст 0+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Грузия — страна, где древняя культура и традиции переплетаются с современностью, создавая неповторимый национальный колорит. На мастер-классе по грузинской живописи в уютной обстановке ресторана «Казбек» ты погрузишься в творческую атмосферу этой страны. Мастер-класс пройдёт под руководством профессионального художника. Ты своими руками создашь собственный шедевр с помощью акрила и унесёшь с собой частичку грузинской души на холсте. Все материалы, консультация художника и безлимитные блюда включены в стоимость бранча. Начало бранча – 12:00, начало мастер-класса – 16:00. Стоимость с алкогольным сопровождением – 7990 рублей, без него – 6790 рублей.

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