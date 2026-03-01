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Ароматическое саше

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Медитативный мастер-класс по созданию ароматического саше — маленького предмета уюта, который наполняет пространство запахом и настроением. Его можно использовать для ароматизации небольших пространств: бельевого шкафчика, ванной комнаты, ящика с вещами или рабочего уголка. На мастер-классе ты сможешь: — выбрать цвет, аромат и декор, чтобы саше получилось по-настоящему твоим; — сразу упаковать его в красивую подарочную упаковку, если захочется порадовать близкого; — провести 1,5 часа в спокойном, творческом процессе без спешки и ожиданий. Все материалы предоставляются организатором. С собой ничего приносить не нужно — только желание замедлиться и сделать что-то руками.

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