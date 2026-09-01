Артисты познакомят тебя с народной музыкой Армении. Национальные инструменты, как нельзя лучше, проведут по сакральным местам страны, а темнота создаст невидимый пейзаж из звуков, в котором ты абстрагируешься от рутинных дел. Выступает коллектив проекта Dudukist: Арутюн Хачатрян (дудук), Артeм Хачатрян (дхол), Дмитрий Игнатов (бузуки) Режиссёр: Тимур Казнов