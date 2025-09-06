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АрктидА

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 5500₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт группы АрктидА! АрктидА – это Sympho Rock и Sympho Power Metal, черпающий вдохновение у русских классиков, советской эстрады, и в русских народных напевах. Торжество музыки, драйв на сцене, топовый звук и полный интерактив со зрителем. Главные цели коллектива – развитие у слушателя таких ценностей, как любовь к родине, любовь к близким и друзьям, вера в себя, развитие интереса к истории нашей великой страны, и весь этот коктейль приправлен перчинкой искромётного юмора.

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